Castro piace al Milan, il Bologna fissa il prezzo: tra cifre e possibile concorrenza!

Castro può essere effettivamente un obiettivo per il Milan: arrivano aggiornamenti sull’attaccante classe 2004

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e, secondo le ultime indiscrezioni lanciate dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, il nome nuovo per l’attacco rossonero è quello di Santiago Castro. Il giovane talento argentino del Bologna sarebbe finito nel mirino della dirigenza milanista, decisa a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il profilo di Santiago Castro: un gioiello per l’attacco

Santiago Castro si è messo in luce nell’ultimo campionato grazie a prestazioni di alto livello che hanno attirato l’attenzione dei top club europei. Caratterizzato da una grande fisicità e da un’ottima tecnica di base, il centravanti rappresenta il prototipo della punta moderna, capace sia di finalizzare che di partecipare alla manovra corale della squadra. Per il Milan di Allegri, alla ricerca di freschezza e gol, l’argentino rappresenterebbe un investimento di prospettiva ma già pronto per i palcoscenici della Serie A.

La valutazione del Bologna e la posizione del Milan

Nonostante l’interesse concreto, la trattativa si preannuncia in salita. Il Bologna ha infatti fissato il prezzo del cartellino intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra importante che riflette la volontà del club emiliano di non svendere i propri pezzi pregiati.

Dal canto suo, il Milan reputa la richiesta economica eccessiva. La dirigenza rossonera sta monitorando con attenzione l’evolversi della situazione, ma al momento non sembra intenzionata a sborsare una cifra così elevata senza prima aver valutato alternative o cercato di limare le pretese dei rossoblù. La strategia di via Aldo Rossi rimane quella della prudenza finanziaria, cercando il giusto equilibrio tra qualità tecnica e sostenibilità del bilancio.

Concorrenza dalla Premier League: West Ham e Nottingham Forest

Il Milan non è l’unico club sulle tracce del classe 2004. Il fascino della Premier League si fa sentire: West Ham e Nottingham Forest avrebbero già effettuato dei sondaggi per il giocatore. La potenza economica dei club inglesi potrebbe rappresentare un ostacolo ulteriore per i rossoneri, qualora dovesse scatenarsi un’asta internazionale nelle prossime settimane.

Il futuro di Santiago Castro resta dunque tutto da scrivere, tra il desiderio di rimanere in Italia per consacrarsi in una big e le sirene del campionato più ricco del mondo.