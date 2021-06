Castillejo verso l’addio: il Milan alla caccia di un altro esterno destro

Castillejo lascerà il Milan in estate: ecco chi potrebbe sostituirlo nel ruolo di esterno destro in rossonero

Il Milan in estate saluterà quasi sicuramente Samu Castillejo destinato a tornare in Spagna. In rosa dunque resterà, nel ruolo di esterno destro, il solo Alexis Saelemaekers tra le rivelazioni dello scorso campionato.

Proprio per questo motivo in questa sessione di calciomercato Maldini e Massara lavoreranno per regalare a Pioli una batteria di esterni destri di prim’ordine sullo stesso livello di quelli mancini ben rappresentati da Leao e Rebic. I nomi seguiti al momento dalla dirigenza rossonera sono quelli di Hakim Ziyech del Chelsea e Amine Adli del Tolosa.