Samu Castillejo e Jens Hauge non sembrano al massimo della forma in questo periodo. I due esterni stanno attraversando un periodo opaco anche dal punto di vista della condizione. Stefano Pioli pretende di più soprattutto in questo momento di emergenza in attacco, senza Rebic e con un Ibrahimovic a mezzo servizio.