Cassano: «Seedorf arrivava con il bodyguard, scendeva con la macchina»

Antonio Cassano ha parlato di Clarence Seedorf nel corso della diretta su BoboTV. Le parole del barese:

«Arrivava sempre con il bodyguard, io lo guardavo e lui diceva: “Antonio, un po’ di rispetto per me, grazie”. Lui poteva scendere nello spogliatoio con la macchina e io gli rompevo i coglioni. Lui mi rispondeva: “Voi parlate con Galliani, io chiamo direttamente il presidente Berlusconi”. In alcuni allenamenti non aveva voglia, prendeva la palla e diceva: “Oggi non è giorno di allenamento” e andava via. Allegri, apriti cielo. Litigi. Non voleva far allenare anche noi».