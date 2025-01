Cassano su Leao: «Dovrebbe fare 20 gol e 20 assist a stagione, io la penso in questo modo!». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Juve–Milan è terminata sul risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa. Cassano, alla vigilia, a Viva el Futbol, ha parlato nuovamente di Leao.

CASSANO SU LEAO – «Leao è forte, forte, forte? Io la vedo molto diversamente. La domanda che ti faccio: in base a cosa tu lo vedi un top player? Un giocatore che fa l’attaccante a sinistra, che tu dici di altissimo livello, in questa Serie A deve finire la stagione come minimo 20 gol e 20 assist. Lui, a livello qualitativo, a livello di campo, nello stretto non sa giocare.».