Cassano difende Fonseca: «Merita fiducia e tempo! Va per la sua strada e la fortuna lo aiuta»

Fonseca Milan, Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, ha speso bellissime parole per il tecnico portoghese: le dichiarazioni

Intervenuto a Viva El Football, Antonio Cassano ha parlato così di Paulo Fonseca dopo la vittoria del Milan a Madrid:

PAROLE – «Quello che però mi sta piacendo di Fonseca è che va avanti per la sua strada. Va avanti per la sua strada, non gli frega niente. Va, va dritto per il suo obiettivo. Ha vinto. Perché poi io sono contento quando la fortuna aiuta le persone che meritano, e questa è la cosa più bella. Io sono contento. L’altro giorno ho detto: “Cavolo, non ha fatto una buona partita nel primo tempo. Poi nel secondo ha avuto qualche occasione”. Sono contento perché quest’allenatore merita fiducia, merita del tempo».