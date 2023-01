Caso Zaniolo, il commento di Zazzaroni

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha commentato la situazione legata a Nicolò Zaniolo, calciatore seguito anche dal Milan

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato così di Nicolò Zaniolo:

«Quando un giovane di talento, gran fisico ma un po’ volubile, oltretutto vicino alla scadenza del contratto, incontra un americano ricco e non pistola, il giovane volubile deve rigare dritto, altrimenti rischia di fare una fine antipatica. Quel «nella Roma non gioco più» di Zaniolo, giunto alle orecchie di Dan Friedkin e abbinato all’offerta economicamente vantaggiosa del Bournemouth di Bill Foley, altro americano, e al Milan in ritirata, ha prodotto un effetto spiacevolissimo. Il più classico degli “o così o Pomì”: se resti ti alleni dopo il 31 gennaio da solo per sei mesi, forse 18».