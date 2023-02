Caso Zaniolo, il commento di Fabrizio Ponciroli

Fabrizio Ponciroli, noto giornalista, ha analizzato il caso Nicolò Zaniolo scoppiato in casa Roma: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha analizzato così il caso Zaniolo, obiettivo di mercato del Milan:

«Su Zaniolo a me dispiace ma continuo a vedere un ragazzo dall’enorme potenziale che non riesce a entrare nell’ottica di essere un professionista. Lui dice di dare il 100% in campo, ma sei un professionista e devi esserlo anche fuori dal campo e le sue ultime scelte mi lasciano dei dubbi. Anche sul campo ha grande talento ma gli manca sempre quel centesimo per fare l’euro. Ha macchiato in maniera indelebile la sua avventura a Roma, poteva andarsene ed essere ricordato come il match winner della finale di Conference. Penso che Mourinho sia arrivato al classico bivio, o succede qualcosa che possa rimettere in carreggiata la Roma oppure potrebbe guardarsi intorno a fine stagione. E a quel punto auguri a chi prenderà il suo posto sulla panchina della Roma, Mourinho è uno straordinario parafulmine ma la situazione sta diventando pesante. Il popolo giallorosso è convinto di poter vincere, la Coppa Italia doveva essere l’obiettivo più importante di questa stagione della Roma».