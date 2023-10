Caso scommesse, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione relativa all’ex Milan Sandro Tonali: le sue dichiarazioni

Ospite a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha commentato così il caso scommesse con riferimento alla situazione di Tonali:

Corona ha solo sparato a salve ieri. Era partito bene, poi secondo me è andato su un binario morto. Voglio chiarire una cosa però: è vero che tutti sbagliano e sono esseri umani, ma se Tonali ha scommesso sul Milan cambia tutto. Non si può far passare per ludopatico. Fagioli è un caso diverso, lo stanno controllando e ha fatto le sue deposizioni. Se Tonali dovesse aver scommesso sul Milan io sorrido se ascolto gli avvocati che dicono abbia chiarito la sua posizione ammettendo di aver giocato la sua squadra. La pena dev’essere dura in questo caso, mi dispiace. Se non ha scommesso sul Milan si farà un ragionamento diverso.

Mi dovete spiegare perché il massimo rischio in questa storia è un anno di squalifica. Mi devono spiegare cosa significa il fatto che Tonali abbia collaborato come Fagioli ma che abbia scommesso sul Milan. I legali dovrebbero chiarire questo