Fonseca Milan, i giovani saranno importantissimi per il tecnico: al Lille ha fatto nascere questi talenti!

Il giornalista de La Voix du Nord Olivier Fosseux ha parlato in ESCLUSIVA a Milannews24. La rivelazione sul lavoro di Fonseca al Lille

LE PAROLE – «Al Lille, Fonseca ha dato a Lucas Chevalier la possibilità di diventare il portiere numero 1. Ha permesso a Leny Yoro, 18 anni, di partire titolare al centro della difesa e i più grandi club già vogliono ingaggiarlo. Ha anche concesso un po’ di tempo per giocare anche al 16enne Bouaddi. Il giovane Tiago Santos ha fatto progressi incredibili in una stagione in cui era sconosciuto nella D1 portoghese. Non conosco tutta la rosa del Milan, ma mi sembra ovvio che Fonseca punterà su giovani come Jimenez, Simic o Bartesaghi se saranno presenti la prossima stagione. Ma forse è più difficile per un giovane trovare il suo posto a Milano che a Lille».

