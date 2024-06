Theo Hernandez Milan: l'assist può arrivare da... Musiala! Le PAROLE che non lasciano dubbi

In casa Milan tiene banco il futuro di Theo Hernandez. Il terzino piace al Bayern in caso di partenza di Davies. L’assist arriva da Musiala

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, sono iniziati comunque nuovi colloqui tra il Bayern Monaco e l’agente di Davies con la società tedesca cautamente ottimista sul rinnovo di contratto dell’esterno.

In un’intervista all’emittente, Jamal Musiala, suo compagno al Bayern Monaco, ha parlato del futuro di Davies:

«Il suo rinnovo? Sì, vorrei che prolungasse! Alphonso è un buon amico, è sempre bello avere i tuoi amici in giro, ma è qualche giorno che non ci parlo e non parliamo mai di contratti»

Se dovesse rinnovare potrebbe essere un assist importante per il futuro al Milan di Theo Hernandez, nel mirino dei bavaresi in caso di partenza del canadese.