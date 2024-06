Broja Milan: l’attaccante in uscita dal Chelsea, POSSIBILE solo in un caso

Il calciomercato Milan sta spingendo per Zirkzee. Nel caso non arrivi l’attaccante olandese pronta l’alternativa Broja

Le commissioni richieste dagli agenti di Zirkzee rallentano l’affare del calciomercato Milan. I rossoneri stanno spingendo per arrivare all’attaccante olandese, ma nel caso non arrivi è pronta l’alternativa. Per Gianluca di Marzio si tratta di Broja del Chelsea:

secondo quanto riportato dal noto esperto è il piano B della dirigenza rossonera, pur fiduciosa di chiudere l’attaccante olandese, insieme a Dovbyk che ha stupito tutti con la maglia del Girona.