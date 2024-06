Seconda squadra Milan: pronto un investimento da 12 milioni di euro. Il PIANO del club rossonero per il nuovo progetto

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il Milan si prepara a mettere sul tavolo un investimento complessivo da 12 milioni di euro per la realizzazione del progetto seconda squadra, che giocherà nel campionato di Serie C.

Il club rossonero sta aspettando il via libera formale da parte della FIGC per dare vita al progetto. La divisione tra le due squadre sarebbe solamente “formale”, dal momento in cui il gruppo di 50/55 giocatori (Prima Squadra e U23) andrebbe considerato come un tutt’uno. La composizione dello staff dell’Under23 e del gruppo dirigente sarà in linea con le richieste delle licenze di Lega Pro e questo gruppo lavorerà in totale sinergia con il management dell’Area Sport della prima squadra. Inoltre, il club rossonero intende farsi carico di qualsiasi miglioramento dell’impianto in cui giocherà l’Under 23, per creare uno stadio all’altezza, e la scelta è ricaduta sul “Chinetti” di Solbiate.