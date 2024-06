Nazionali Milan: tribuna per Reijnders, la partita di Bennacer

Nazionali Milan: Reijnders in tribuna nell’amichevole Olanda Canada. La partita di Bennacer con l’Algeria sconfitta dalla Guinea

Proseguono gli impegni delle Nazionali, questa sera tra le varie sono scese in campo l’Olanda di Reijnders e l’Algeria di Bennacer.

La Nazionale Orange ha travolto il Canada 4-0, tuttavia il centrocampista del Milan non ha preso parte al match, perchè rimasto in tribuna dopo l’impegno in Australia contro la Roma. Meno fortunata la serata di Bennacer rimasto in panchina nella sconfitta della sua squadra contro la Guinea nel match di qualificazione al Mondiale 2026.