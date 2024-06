Fonseca Milan, rispolverato il VIDEO dove canta l’inno della Roma! L’ironia dei tifosi sui social per il futuro tecnico rossonero

Dopo aver salutato ufficialmente il Lille, Paulo Fonseca si appresta a diventare il nuovo allenatore del Milan. Da settimane, ormai, il suo nome è finito in pole per la panchina rossonera, scatenando non pochi malumori nella piazza. Sono infatti parecchi i tifosi milanisti che non lo reputano all’altezza.

Intanto sui social è stato rispolverato questo video in cui il tecnico portoghese, quando allenava la Roma, cantava con orgoglio l’inno del club giallorosso. Chissà se con il lavoro e con i risultati l’allenatore riuscirà a conquistarsi la fiducia dei tifosi milanisti.