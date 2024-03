Caso Robinho, l’ex Milan trasferito nel carcere dei vip: i dettagli

Caso Robinho, l’ex Milan arrestato e trasferito nel carcere dei vip: cos’è e TUTTI i dettagli

Secondo quanto riportato dai principali media sudamericani, Robinho è stato arrestato nella serata di ieri e nella notte è stato trasferito nel carcere di Tremembé.

Il complesso penitenziario di Tremembé si trova nell’entroterra dello Stato di San Paolo ed è conosciuto come il carcere dei famosi. In questa prigione, infatti, vengono mandate le persone condannate per delitti che hanno avuto gravi ripercussioni sull’opinione pubblica e che quindi sarebbero in pericolo nelle altre prigioni. L’ex Milan sconterà una pena detentiva di nove anni, in regime chiuso, per il reato di stupro di gruppo nei confronti di una donna albanese, commesso nel 2013 a Milano.