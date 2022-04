Caso Rebic? Pioli fa chiarezza in conferenza stampa

Caso Rebic? Ecco le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan

Caso Rebic? Ecco le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan:

«Non c’è nessun caso, Ante soffre di una tendinite cronica al ginocchio che ogni tanto si sveglia. Nel riscaldamento pre gara aveva già sentito qualcosa e all’intervallo ha provato a fare qualcosa ma non ci è riuscito. Per fortuna ci sono voluti solo due giorni di fisioterapia per recuperare e domani ci sarà».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA