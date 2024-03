Caso Acerbi, non solo la maxi squalifica: ecco cosa rischia il difensore dell’Inter dopo i fatti di domenica sera

Continua a tenere banco in Serie A il caso Acerbi. Il Corriere della Sera fornisce aggiornamenti per quanto riguarda le possibili sanzioni in cui potrebbe incappare il difensore dell’Inter.

Non solo una maxi squalifica di 10 giornate, che metterebbe di fatto la parola fine alla stagione del centrale della Nazionale ed ex Milan. Acerbi potrebbe ora veder sfumare il possibile rinnovo del suo contratto con i nerazzurri, una questione che fino a qualche giorno fa sembrava una semplice formalità.