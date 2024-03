Caso Acerbi, Abodi tuona: «Mi auguro che sia in pace con la sua coscienza. Su Juan Jesus...»

Caso Acerbi, Abodi tuona: «Mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza. Su Juan Jesus…». Le parole del Ministro dello Sport

Andrea Abodi, Ministro dello Sport e dei Giovani, ha commentato a margine di un evento l’assoluzione di Francesco Acerbi per il caso con Juan Jesus in Inter-Napoli. Il Milan si è subito schierato a difesa del difensore azzurro.

ACERBI – «Sul tema del razzismo io non voglio aggiungere nulla perché quello che conterà sempre di più saranno i fatti. Non vorrei solo rincorrere la cronaca, ma vorrei anticiparla. E dire che siamo contro il razzismo lo ritengo a questo punto non scontato. Mi auguro che chi ha giudicato abbia avuto tutte le informazioni utili per farlo e che Acerbi sia in pace con la sua coscienza».

JUAN JESUS – «Comprendo l’amarezza, partendo dal rispetto nei confronti di Juan Jesus, però ritengo che bisogna fare uno sforzo per rimanere tutti insieme a contrastare un fenomeno che non si può contrastare disarticolati».

RAZZISMO – «Preoccupa la disarticolazione. Molto spesso si parla di sistema calcistico ma è evidente che il sistema ha bisogno di armonia, anche nella differenza degli interessi e nella differenza delle posizioni. Quello che manca è la capacità di far emergere l’interesse comune. E di fronte a questa incapacità è chiaro che c’è la non consacrazione di una pluralità di interessi che non possono proseguire ognuno per conto proprio. Un sistema così fallisce, evidentemente. E questo non è soltanto un dato legato ai fallimenti finanziari ma anche al fallimento della credibilità, della reputazione. Spesso ci si nasconde dietro il fatto che la passione popolare sia inesauribile. Però questo dato non deve essere una copertura rispetto ai problemi ma un elemento di responsabilizzazione. Perché nonostante gli stadi inadeguati, nonostante la crisi che coinvolge oggettivamente anche il settore arbitrale, che la gente di tutta l’età, di ogni estrazione sociale e ovunque nel nostro territorio vada ancora allo stadio in maniera così numerosa deve essere un motivo di ulteriore responsabilità proprio per rispetto a questa passione. E questa attenzione non la noto oggettivamente. Perché altrimenti ci metteremo tutti più a disposizione gli uni degli altri per presentarci nella maniera adeguata».