Casini sulla Juventus: «Non si commentano le indagini in corso»

Intervenuto in conferenza stampa dopo l’Assemblea di Lega, il presidente della Serie A Lorenzo Casini si è espresso così a proposito della Juventus.

JUVE – «Il mio punto di vista è lo stesso della massima autorità sportiva che abbiamo in Italia, ossia il presidente del CONI, Malagò: c’è un’indagine in corso e non la commentiamo».

ATTENZIONE DELLA LIGA SULLA JUVE – «Non la reputo comprensibile, per la stessa ragione che ho detto prima: ci sono indagini in corso e non si commentano le indagini in corso»