Cash Milan, partito l’assalto dei rossoneri! Primi CONTATTI con l’Aston Villa: le ULTIME

Cash Milan, partito l’assalto dei rossoneri! Primi CONTATTI con l’Aston Villa per il terzino polacco: le ULTIME

È ufficialmente partito l’assalto del Milan a Matty Cash, terzino che si sta mettendo in mostra in Premier League con la maglia dell’Aston Villa. Come confermato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore Moncada è volato a Londra per incontrare i dirigenti del club inglese.

L’obiettivo è iniziare a discutere di un eventuale trasferimento in rossonero del polacco, profilo gradito dalla dirigenza che sogna di regalarlo a Fonseca già nelle prossime settimane. Il primo passo è stato già fatto.