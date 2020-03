Carnevale (Udinese): «Musso al Milan? Le grandi squadre lo seguono»

Andrea Carnevale, capo scouting dell’Udinese, ha lasciato aperte le porte per una potenziale cessione di Musso

Andrea Carnevale, capo scouting dell’Udinese, ha lasciato aperte le porte per una potenziale cessione di Musso, l’attuale portiere dei bianconeri. Intervistato da Radio Marte, il dirigente non ha escluso un interessamento del Milan: «Musso al Milan? C’è sempre il mio Presidente che si occupa di queste operazioni. Posso dire che come Meret diventerà uno forte anche lui. Magari ora l’azzurro è sottotono ma ritornerà il portiere che conosciamo noi. Musso è un portiere della Nazionale argentina, ne diventerà presto il titolare. Le grandi squadre fanno bene a metterci un occhio, perché è innanzitutto un bravo ragazzo, molto professionale e che secondo me diventerà come Handanovic».