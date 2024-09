Ancelotti PRECISA: «Affetto SPECIALE per il Milan ma SOLO un club è UNICO» - Milan News 24

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa: affetto speciale per il Milan ma i Blancos sono unici

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga all’Alaves.

300 CON IL REAL MADRID – «Ho avuto la grande fortuna di allenare grandi club, come il Milan, per il quale nutro un affetto speciale. Ma il Real Madrid è il miglior club del mondo, su questo non ci sono dubbi. Essere su questa panchina 300 volte non dico che sia un miracolo, ma tant’è».

LA CONFERENZA STAMPA DI ANCELOTTI