Carlino: «Berardi? Pronto a fare il salto, farebbe bene al Milan»

Luciano Carlino, che anni fa scoprì Domenico Berardi, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sull’attaccante del Sassuolo:

«Bisogna avere intelligenza per capire quando è il momento per fare il passo. A volte se ne fa uno troppo grosso. Giocare in una grande squadra non è semplice, serve una struttura mentale che ti fai negli anni, non tutti arrivano a 18-19 anni. Se non se la sente, non credo sia da disprezzare questo atteggiamento. Per me è già pronto da 2-3 anni per fare il salto. L’opportunità è arrivata solo lo scorso anno, perché con la Fiorentina c’era più di qualcosa. Se avesse pagato il prezzo giusto, andava via. Adesso c’è la volontà per fare il grande passo e gli anni migliori della sua carriera devono ancora venire»

COSTO CARTELLINO – «Credo che conti la volontà del giocatore, che più volte ha detto di sentirsi pronto per andare via. Io penso che la società, che ha riconoscenza, lo accontenterà. Non credo ci saranno problemi. 50-60 milioni sono troppi, credo che 30-35 milioni sia la valutazione giusta»

MILAN E JUVE – «Sia Pioli che Allegri lo conoscono bene e lo stimano. Non farebbe male neanche al Milan»