Caressa sta con Pioli: «In questo momento è da confermare. Il Milan deve pensare all’Europa League». Le dichiarazioni

Il giornalista di SkySport Caressa è intervenuto ai microfoni di TMW alla prima edizione del Trofeo Italo Galbiati, storico collaboratore dell’ex allenatore del Milan Capello.

OBIETTIVI DEL MILAN – «Secondo me il Milan deve pensare all’Europa League. Il terzo posto è abbastanza consolidato e mi sembra difficile puntare alle prime due posizioni con una difesa che prende due gol a partita».

SE CONFERMARE PIOLI – «Secondo me Pioli è da confermare in questo momento, poi a fine campionato, in base ai risultati che otterrà, ci saranno da fare delle valutazione».