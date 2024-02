Cardinale a San Siro per Milan Rennes: il motivo della sua presenza in tribuna per la sfida d’andata degli spareggi di Europa League

Gerry Cardinale è presente a San Siro per assistere a Milan Rennes, sfida valida per l’andata degli spareggi di Europa League.

Il motivo della sua presenza, come accaduto già in Champions League, è legato alla volontà della società di alzare un trofeo in questa stagione e per evitare distrazioni Cardinale è lì a ricordarlo.