Cardinale torna e avvisa Pioli: deve centrare quell’obiettivo

Gerry Cardinale è pronto a tornare in Italia per Milan-Borussia Dortmund: c’è l’avviso a Pioli. Necessario quel traguardo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale è pronto a tornare a Milano per la sfida del 28 novembre tra Milan e Borussia Dortmund.

Per l’occasione il patron rossonero ha già avvisato Stefano Pioli: l’obiettivo è centrare gli ottavi di finale e di confermare uno dei primi 4 posti in campionato (in questo senso vitale la gara con la Fiorentina) per visibilità, brand e introiti. Pioli non può sbagliare altrimenti si apriranno ufficialmente crisi e processi.