Cardinale si sbilancia: «I nostri obiettivi sono vincere lo scudetto e…». Le parole del numero uno rossonero sugli obiettivi del Milan in questa stagione

Gerry Cardinale ha parlato ai microfoni di ClassCNBC degli obiettivi del Milan in questa stagione. Ecco le sue parole:

«Non mi posso prendere il merito. E’ un lavoro di squadra. Elliott ha fatto un lavoro straordinario negli anni in cui ha guidato il Milan che ci ha portato ad arrivare fino a dove siamo arrivat ora. Il nostro sguardo è rivolto alla vittoria dello scudetto e andare più avanti possibile in Champions League. I nostri ricavi non sono mai stati così alti. Questo ci permette poi di mettere in campo la miglior squadra possibile per vincere».

