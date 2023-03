Cardinale: «Nel mondo ideale restare a Milano è una priorità». Le parole del proprietario del Milan sul nuovo stadio e non solo

Gerry Cardinale nella serata di ieri ha parlato ai microfoni del “The Business of Football Summit” a Londra. Ecco le parole del proprietario del Milan:

NUOVO STADIO – «Nel mondo ideale restare nell’area del Comune di Milano è una priorità».

RAPPORTO CON L’INTER – «Sono un grande sostenitore dell’essere indipendenti ma a oggi non c’è niente che escludiamo».

LA GRANDEZZA DEL MILAN – «A Milano c’è una fan base fenomenale. I tifosi hanno fatto il loro lavoro, ora tocca a noi».

CONTINUARE SULLA STRADA DEL FONDO ELLIOTT – «Uno dei punti del business plan è la continuità con Elliott, RedBird ha il 100% delle quote. Per andare avanti e arrivare al prossimo step abbiamo preso due top manager che arrivano da Elliott ma che si sono offerti loro alzando la mano e parlo di Furlani come AD e di Cocirio come CFO».