Cardinale Milan, Serafini lo avvisa: «Ai rossoneri manca questa figura fondamentale, certe operazioni...»

Cardinale Milan, Luca Serafini, noto giornalista, ha indicato nella mancanza di un Direttore Sportivo il difetto del club rossonero

Ospite a Sportitalia, Luca Serafini ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Questa estate c’era Fonseca che si era invaghito di Saelemaekers e l’hanno dato via. Appena è arrivato, Conceiçao si è invaghito di Tomori e lo stavano dando alla Juventus. Si possono sbagliare giocatori che si prendono, ma non si può mai sbagliare le operazioni in uscita. Devi provare a fare delle operazioni migliori. Gli altri ti danno per esempio Jimenez in prestito e se va bene se lo riprendono, altrimenti te lo lasciano. Fai la stessa cosa. Falla con Kalulu, falla con Saelemaekers, falla con De Ketelaere. E invece non succede perchè manca una figura fondamentale che è quella del direttore sportivo. Al Milan c’è un dirigente che è bravissimo a fare i conti, che è Furlani, c’è Moncada che si occupa di scouting, c’è Ibrahimovic che darà opinioni e idee, ma manca un direttore sportivo che quando una squadra come il Milan che a fine ottobre è fuori dalla corsa scudetto pianifica già il mercato di gennaio. Anche la questione delle liste è materia del direttore sportivo. Manca una figura così».