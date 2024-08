Cardinale, il proprietario del Milan INCONTRA i nuovi acquisti a Milanello – VIDEO

Oggi Cardinale si è presentato a Milanello e non solo. Il proprietario del Milan ha incontrato la squadra e i nuovi acquisti

Milan in campo questa mattina per la sessione di allenamento; presenti a Milanello per seguire il lavoro del gruppo rossonero Zlatan Ibrahimović e Giorgio Furlani insieme alla sorpresa Gerry Cardinale.

Il patron rossonero ha incontrato la squadra e i nuovi acquisti del calciomercato rossonero: Pavlovic e Morata.