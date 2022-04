Caputi: «Scudetto? Pioli e Spalletti hanno fatto il lavoro migliore»

Massimo Caputi, ospite di TMW Radio, durante Maracanà ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A. Le sue parole

«Il Milan ha una grande opportunità questo turno, ma sappiamo come ci siano sempre tante trappole. Credo che sia una squadra che non è a caso lì a giocarsi lo Scudetto, il percorso è al suo terzo anno e ogni volta è cresciuto in consapevolezza Pioli e Spalletti hanno fatto il lavoro migliore finora. Hanno subìto tante assenze durante la stagione in alcuni momenti chiave, eppure sono rimaste lì. Molto dipenderà da Juve-Inter, ma queste due squadre possono riuscire a vincere il campionato»