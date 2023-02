Caputi: «Caso Zaniolo? Ecco cosa penso»

Massimo Caputi, noto giornalista, ha analizzato il caso Zaniolo: l’esterno, obiettivo anche del Milan, si è trasferito al Galatasaray

A TMW Radio, Massimo Caputi ha parlato così di Nicolò Zaniolo, esterno del Galatasaray accostato anche al Milan:

«Il finale è stato scritto ma ci si poteva arrivare in maniera diversa. La Roma ha fatto sicuramente degli errori, come il calciatore. Io rimprovero alla Roma di non averlo venduto la scorsa estate, ma che non volesse rinnovare alle cifre chieste dal calciatore lo trovo giusto. Da una parte si imputa alla Roma di non averlo rinnovato per avere più potere per rivenderlo, ma finalmente una società ha avuto il coraggio di prendere posizione e non accettare le bizze di un calciatore. La battuta di Pinto, sì acida, è però è giusta. Non c’era la fila per lui. Nessuna delle top inglesi era su di lui, solo il Bournemouth penultimo in classifica ci ha pensato. Parlano le prestazioni, gli atteggiamenti. In questo anno e mezzo è regredito, non migliorato, tecnicamente e tatticamente».