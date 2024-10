Capitano Milan, a chi toccherà la fascia la prossima volta? Ecco i possibili candidati: ci sono due nuovi nomi!

Capitano Milan, in casa rossonera sorge una domanda legittima: a chi toccherà la fascia adesso? Ecco i possibili candidati

Chi sarà il capitano del Milan? I tifosi rossoneri, e non solo, cominciano a chiederselo, dato che già dalla prossima giornata non dovrebbe essere in campo Davide Calabria, attuale capitano, e lo squalificato Theo. Sulla Gazzetta dello Sport il giornalista Luca Bianchin esamina la situazione.

I due terzini vivono due momenti diversi: Hernandez non è un buon esempio nelle ultime uscite e l’italiano ha perso, probabilmente, il posto da titolare in Serie A. Toccherebbe, dunque, a Leao ma il portoghese non è un vero leader nello spogliatoio e in campo. Un buon candidato sarebbe Mike Maignan, che mai si è palesato, però, davanti ai media per metterci la faccia quando necessario. Ecco allora i due nuovi nomi: Morata, ma è appena arrivato a Milano, e Gabbia, cuore rossonero ma appena 24 anni e poche partite sulle spalle a San Siro.