Capello: «Una serata indimenticabile, bisogna dare i meriti a Pioli. San Siro spettacolo e sui dollari finti...»

Fabio Capello ha ha parlato a Sky nel post-partita di Milan PSG: queste le parole dell’ex allenatore rossonero

L’ex allenatore rossonero Fabio Capello ha analizzato a Sky il match di Champions League tra Milan e PSG terminato . Ecco le sue parole.

PAROLE – «Dove eravate nelle ultime 4 partite? Un solo punto e senza forza, senza voglia. Un Milan così grande questa sera , con quei giocatori come Leao che ha fatto una partita spettacolare. Il merito bisogna darlo a Pioli perché ha messo in campo una squadra compatta nonostante chiacchiere. San Siro è stato spettacolare sotto tutti gli aspetti, dai dollari al tifo. È stato il trediscesimo uomo in campo, una serata indimenticabile».