Capello su Milan Roma: «Notte fondamentale per i rossoneri». E poi il pronostico sul match. Le parole dell’ex allenatore

L’ex allenatore rossonero Fabio Capello ha parlato a Sky nel pre-partita di Milan Roma analizzando il match.

PAROLE – «Atmosfera eccitante in tutta Milano. Per il Milan è una notte fondamentale per aggiungere un trofeo a nostra bacheca. Dico nostra perché ho partecipato a mettere in bacheca qualche coppa. Sarà una artita di grande livello e speriamo anche lo sia a livello calcistico».