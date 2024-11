Capello su Milan Juve: «Sono due squadre in laboratorio! Ecco chi si gioca di più secondo me». Queste le dichiarazioni dell’ex allenatore

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato così Milan–Juve del prossimo 23 novembre:

PAROLE – «Il Milan si gioca di più. Chi esce sconfitto rischia di perdere anche l’ultimo treno per lo scudetto. Vale per tutti, soprattutto per Fonseca. La Juventus è ancora imbattuta e dovesse vincere a San Siro lancerebbe un segnale forte a tutto il campionato. La classifica davanti è corta. Potenzialmente, per rosa e esperienza, la favorita resta l’Inter. Milan e Juventus sono ancora due squadre in laboratorio».