Capello: «Milan? Andava fatto qualcosa in più. Sulla Champions...»

Fabio Capello ha parlato ai microfoni de Il Messaggero. Le parole dell’ex allenatore del Milan sul mercato in Serie A:

MILAN – «Deve stare attento al bilancio e si vede. Andava realizzato qualcosa di più ma è chiaro che non si poteva andare ad intaccare il passivo che è già troppo alto».

LOTTA CHAMPIONS – «L’Atalanta ha perso qualcosa in termini di aggressività, ma nelle ultime gare in emergenza ha mostrato enorme sacrificio. Il Milan non è quello della prima parte».