Capello: «Giroud? Ecco il mio parere sul francese»

Fabio Capello ha commentato a Sky Sport la prestazione di Olivier Giroud contro l’Atletico Madrid. Ecco che cosa ha detto l’ex allenatore:

«Giroud non è in forma, non sembra ancora pronto per una partita del livello della Champions. Non c’è stato contro l’Atletico Madrid, non era in campo. Non teneva su palla, non permetteva ai compagni di venire in avanti e di aiutarli. La cosa che mi è dispiaciuta di più è che mi è sembrato poco generoso»