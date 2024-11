Capello certo: «Mi preoccupa il Real Madrid più che il Milan. Sulle proprietà dico questo»

Le parole di Fabio Capello intervenuto ai microfoni di TMW in occasione del premio Viareggio: il commento su Real Milan

PAROLE – «Più che il Milan mi preoccupa il Real Madrid, che è una infernale macchina da gol. Io sarò presente, domani vado a Madrid a vedere la partita, ma sono preoccupato: spero di non vedere una debacle e il Milan che a volte ho notato non sempre concentrato e un po’ distratto. Ci sono quelle proprietà più brave e quelle meno. In questo calcio si comprano giocatori con l’algoritmo senza vederli… Bisogna essere seri, all’antica, senza rinnegare la modernità».