Capello distrugge Cakir: «Ha rovinato la gara, non è all’altezza»

Fabio Capello ha parlato del match tra Milan e Atletico Madrid, soffermandosi sugli errori arbitrali del turco Cakir. Le sue parole

Fabio Capello, nel corso di un intervento negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’arbitraggio di Cakir nel match di Champions tra Milan e Atletico Madrid.

«Mi è piaciuto il Milan, ha messo grande velocita e ha fatto vedere cose splendide. Partita rovinata dall’arbitro, non è all’altezza di questi match perché non sa valutare, questa volta non è stato neanche aiutato dal VAR. Molto grave quello che è successo a San Siro: in una partita di Champions non si arbitra così».