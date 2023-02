Canovi: «Ecco come riformerei la Coppa Italia»

Alessandro Canovi, operatore di mercato, ha analizzato la possibile riforma della Coppa Italia: modello spagnolo da imitare

Intervenuto a TMW Radio, Alessandro Canovi ha parlato così della possibile riforma della Coppa Italia:

«Anni fa si pensava a una soluzione alla francese. Noi abbiamo bisogno di far crescere le squadre locali. Prenderei l’esempio spagnolo della Coppa del Re. Il nostro CT Mancini è costretto a usare gli stage per “provocare” delle reazioni, convocando giocatori sconosciuti per portarli agli occhi dei più».