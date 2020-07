Candidato pres. Barcellona: «Rischiamo di diventare come il Milan»

Victor Font, candidato alla presidenza del Barcellona, ha fatto un riferimento non certo carino alla storia del Milan

Victor Font, candidato alla presidenza del Barcellona, ha fatto un riferimento non certo carino alla storia del Milan: «Il Barça oggi rischia di diventare un nuovo Milan o un nuovo Manchester United, non è in grado di competere per gli obiettivi più importanti. Lionel Messi non è felice e dubita sul suo futuro, probabilmente è frustrato dal fatto di non aver vinto in questi ultimi anni, soprattutto la Champions League. Se verrò eletto presidente, cercherò in tutti i modi di far sì che Leo possa restare qui fino a fine carriera e aspirare a vincere un paio di Champions proprio con questa maglia» ha dichiarato alla BBC.