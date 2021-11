Campo di calcio o casinò? Siamo sempre pronti a giocare!

È proprio vero che la vita in fondo è un grande gioco, ma da Milanisti il nostro gioco preferito è il calcio.

Spesso i giorni di attesa fra una partita e l’altra possono sembrare un’eternità; l’apprensione per il match che si andrà a disputare si fa sentire, quindi sempre più spesso viene esorcizzata scommettendo sul suo risultato.

Tutte queste equazioni che ruotano attorno al calcio che hanno per variabili formazioni e calciatori, ci sembrano così familiari e finiamo inevitabilmente per arrovellarci in pronostici e probabilità.

Che lo si faccia ragionando nella quiete della propria cucina oppure condividendo messaggi vocali di interminabili minuti nella chat con gli amici, ci lasciamo trasportare dalla passione per la squadra che tinge di colori il nostro cuore.

Non importa se la vostra formula magica consiste nello scommettere sulla vostra squadra o contro di essa (nella speranza di esservi sbagliati), ognuno di noi cerca di affrontare la scaramanzia in maniera efficace, ma sempre con cautela: perché la fede calcistica è una cosa molto seria.

Soprattutto quando la nostra squadra del cuore si pregia di un’identità definita, si rispecchia in valori chiari che sfoggia contro ogni avversaria che fronteggia.

Giocare prima che giochi il calcio

Abbiamo atteso un’intera settimana per questo momento: dopo aver letto articoli ed anticipazioni, siamo pronti a mettere in gioco il nostro cuore di tifosi e vogliamo scommettere sulle nostre convinzioni.

È anche vero che molte persone preferiscono non scommettere sul risultato della partita perché non vogliono compromettere l’amore che provano per la propria squadra, ma vale la pena di ricordare che il numero di scommesse esistenti su un singolo evento di calcio è ormai molto elevato dato che si può scommettere su qualsiasi aspetto della partita: dal numero di sostituzioni, ai cartellini, al singolo giocatore o ancora al risultato parziale.

Ora piazzare una scommessa è molto più semplice ed immediato.

Fuori piove o fa freddo? Nessun problema! Il betting online ha preso piede all’interno dei nostri confini nazionali già da diversi anni, dividendosi fra vari siti che si contendono sicurezza e qualità nel fornire ai loro utenti la migliore esperienza di gioco possibile.

Come l’italianissimo NetBet il quale al momento risulta uno dei migliori operatori del settore. Bastano pochi click per piazzare la propria scommessa, senza dover rinunciare alla comodità di restare in casa.

E come se non fosse già abbastanza grandioso avere un sito a cui poter affidare le proprie scommesse, per i più smart c’è anche l’app per smartphone. Tutto per rendere l’esperienza semplice e a prova di qualsiasi tipo di utente.

Verde come il campo da calcio o il tavolo del casinò

Se arrivati a questo punto state pensando: ho terminato le mie scommesse…ed è già tutto finito?

Avete assolutamente ragione.

Si tratta del rovescio della medaglia dell’immediatezza della tecnologia; tutto è stato reso veloce ed estremamente fruibile, perciò succede che l’ebrezza delle scommesse riguardo il calcio possa durare poco.

Ed è qui che possono entrare in gioco le attività offerte dalla sezione casinò di NetBet.

Il sito infatti, oltre alle opzioni di scommesse sportive, nella sua area NetBet casinò online offre una vasta selezione che conta diverse decine dei classici giochi da casinò come roulette, Blackjack, slot machine e giochi da tavolo.

Si tratta di una modalità di gioco diversa da quella delle scommesse sportive, nelle quali l’esito non è specificatamente casuale perchè conoscendo ed analizzando gli andamenti di un campionato si potrebbe essere in grado di portare a casa dei discreti risultati; però è giocabile tutti i giorni in diversi momenti della giornata, mentre le partite no. Quindi potrebbe risultare una buona alternativa per indugiare nell’attesa che giochi la squadra del cuore.

Ricordate però che qualsiasi gioco vogliate giocare, prestate attenzione al vostro capitale: perché persino quello del calcio non è infinito, figuriamoci il nostro.