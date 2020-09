Campionato Primavera: la Spal beffa l’Inter, i dettagli

Campionato Primavera: Spal-Inter è terminata in questo momento col risultato a sorpresa di 2-1 per i padroni di casa

Prestazione da dimenticare per l’Inter Primavera che non riesce ad oltrepassare l’ostacolo Spal: allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, i padroni di casa si sono imposti per 2-1 sui ragazzi allenati da Armando Madonna, incappati in un pomeriggio amaro.

Gli spallini beffano così i nerazzurri nella seconda giornata di campionato, grazie alla doppietta di Ellertsson, autore della doppietta decisiva ai fini del risultato finale. A nulla è valso lo sforzo dell’Inter, che ha cercato di portare a casa almeno un punto da questa trasferta, dopo aver accorciato le distanze con Casadei.