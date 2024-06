Camarda Milan, Viscidi: «Ha spostato gli equilibri con l’Italia U17, dobbiamo dargli la possibilità di giocare. Yamal è titolare nella Spagna…». Le dichiarazioni

Il coordinatore delle nazionali giovanili maschili della FIGC, Viscidi, ha parlato Rai Radio 1 elogiando il bomber del Milan Primavera Camarda.

PAROLE – «L’anno scorso contro di noi Yamal ha fatto l’Europeo Under 17 ed era già un giocatore di talento. Perché Yamal gioca titolare nella Spagna? Per la qualità individuale, ha un uno contro uno devastante. Se nei settori giovanili non lavoriamo su queste qualità, diventa un problema. Camarda ha già debuttato nel Milan, gli hanno già fatto fare un percorso importante, il Milan ci crede molto. Ha spostato gli equilibri all’Europeo Under 17, ma non solo lui: anche Mosconi, Liberali, gente di grande talento.

Dobbiamo dar loro la possibilità di giocare. Se giochi un calcio tecnico propositivo, vedrai che i giovani riescono a giocare. Ma molte volte gli allenatori italiani vengono valutati solo per i punti in classifica e non per la valorizzazione del patrimonio, si sentono spesso sulla graticola, temono l’esonero e quindi si affidano a giocatori esperti. Va rivista tutta la programmazione».