Camarda Milan, slitta la firma sul contratto: svelato il nuovo PIANO del club rossonero

Camarda Milan, slitta la firma sul rinnovo del contratto: svelato il nuovo PIANO del club rossonero. Ultime

Ci sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Francesco Camarda, che nella giornata di domenica ha compiuto 16 anni e per questo da adesso ha la possibilità di mettere la firma sul nuovo contratto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri avrebbero pronto un piano per blindare il giocatore: la firma sul rinnovo non arriverebbe nell’immediato ma in estate, in modo che Camarda possa firmare un triennale fino al 30 giugno 2027 senza perdere un anno.