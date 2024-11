Camarda Milan, Fonseca lo convoca con lo Slovan Bratislava! Nel mirino un record particolare. Ecco quale

Camarda Milan, Paulo Fonseca è pronto a convocare il classe 2008 con lo Slovan Bratislava vista l’assenza di Morata: record nel mirino

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, tra i convocati del Milan in vista della sfida di domani pomeriggio contro lo Slovan Bratislava in Champions League.

Il baby talento rossonero sarà di nuovo impegnato in Champions con la squadra di Fonseca: la squalifica di Morata lo porterà ad accomodarsi in panchina. Sperando di trovare spazio a gara in corso e avere l’occasione per battere un nuovo record: diventare il più giovane marcatore nella storia della grande Europa. Oggi il primato appartiene ad Ansu Fati, a segno nel torneo

a 17 anni e 40 giorni. Il sedicenne Camarda ci era riuscito contro il Bruges, prima che il Var gli togliesse la gioia della prima rete europea.