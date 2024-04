Camarda Milan, Furlani vuole evitare la beffa: il club ha un PIANO per il centravanti

Camarda-Milan, Giorgio Furlani vuole evitare la beffa: pronto un contratto triennale per l’attaccante classe 2008

La tematica rinnovi è un aspetto molto delicato del calciomercato Milan del presente e del futuro, con i casi Maignan e Theo Hernandez in primo piano ma non solo.

Un’altra questione delicata è quella di Camarda, 16 anni compiuti il 10 marzo. L’attaccante non ha ancora un contratto da professionista, l’idea del club è quella di farlo firmare il primo luglio e blindarlo fino al 2027. C’è distanza fra domanda e offerta e a Casa Milan, nonostante i tanti corteggiatori in Europa, rimangono ottimisti, però bisognerà trovare in fretta un accordo. Meglio non giocare col fuoco. Lo riporta Tuttosport.