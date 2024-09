Calvarese STRONCA Pairetto: «Grave ERRORE in Monza Inter, non concede il VANTAGGIO. E Pessina…». La critica

Calvarese, ex arbitro di Serie A, via Twitter ha criticato Pairetto per l’episodio accaduto al 94′ di Monza Inter che ha fatto scoppiare la polemica sui social dei tifosi del Milan.

#MonzaInter | Grave errore di #Pairetto che fischia un fallo ai padroni di casa non concedendo un vantaggio plateale, che avrebbe permesso a #Pessina di trovarsi a tu per tu con #Sommer pic.twitter.com/shLnv26Ui6 — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) September 15, 2024

CALVARESE SU PAIRETTO IN MONZA INTER – «Grave errore di Pairetto che fischia un fallo ai padroni di casa non concedendo un vantaggio plateale, che avrebbe permesso a Pessina di trovarsi a tu per tu con Sommer».